PEEKING DUCK logotipas

PEEKING DUCK kaina (QWACK)

Neįtraukta į sąrašą

1 QWACK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PEEKING DUCK (QWACK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:37:06(UTC+8)

PEEKING DUCK (QWACK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00241506
$ 0.00241506$ 0.00241506

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.29%

+12.46%

+12.46%

PEEKING DUCK (QWACK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas QWACK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QWACK kaina yra $ 0.00241506, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QWACK per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PEEKING DUCK (QWACK) rinkos informacija

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

--
----

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,073.964069
999,993,073.964069 999,993,073.964069

Dabartinė PEEKING DUCK rinkos kapitalizacija yra $ 8.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QWACK apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999993073.964069. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.76K

PEEKING DUCK (QWACK) kainos istorija USD

Šiandienos PEEKING DUCK kainos pokytis į USD: $ 0.
PEEKING DUCK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PEEKING DUCK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PEEKING DUCK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.29%
30 dienų$ 0+28.84%
60 dienų$ 0+43.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PEEKING DUCK (QWACK) išteklius

Oficiali svetainė

PEEKING DUCK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PEEKING DUCK (QWACK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PEEKING DUCK (QWACK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PEEKING DUCK prognozes.

Peržiūrėkite PEEKING DUCK kainos prognozę dabar!

QWACK į vietos valiutas

PEEKING DUCK (QWACK) Tokenomika

Supratimas apie PEEKING DUCK (QWACK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QWACKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PEEKING DUCK (QWACK)

Kiek PEEKING DUCK(QWACK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QWACK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QWACK į USD kaina?
Dabartinė QWACK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PEEKING DUCK rinkos kapitalizacija?
QWACK rinkos kapitalizacija yra $ 8.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QWACK apyvartoje?
QWACK apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QWACK kaina?
QWACK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00241506USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QWACK kaina?
QWACK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QWACK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QWACK yra --USD.
Ar QWACK kaina šiais metais kils?
QWACK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QWACK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PEEKING DUCK (QWACK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.