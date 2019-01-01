Peapods Finance (PEAS) Tokenomika
Peapods Finance (PEAS) Informacija
Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’.
The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system.
The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed.
Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions.
Peapods Finance (PEAS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Peapods Finance (PEAS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Peapods Finance (PEAS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Peapods Finance (PEAS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEAS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PEAS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PEAS tokenomiką, galite peržiūrėti PEAS tokeno kainą realiuoju laiku!
