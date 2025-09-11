Peapods Finance kaina (PEAS)
Peapods Finance (PEAS) realiojo laiko kaina yra $5.58. Per pastarąsias 24 valandas PEAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.49 iki aukščiausios $ 5.6 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEAS kaina yra $ 11.74, o žemiausia – $ 0.182074.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Peapods Finance rinkos kapitalizacija yra $ 55.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEAS apyvartoje yra 9.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 9938003.345669122. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.56M
Šiandienos Peapods Finance kainos pokytis į USD: $ +0.04589034.
Peapods Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2377386900.
Peapods Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.1745539000.
Peapods Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.261436153298534.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.04589034
|+0.83%
|30 dienų
|$ +0.2377386900
|+4.26%
|60 dienų
|$ +2.1745539000
|+38.97%
|90 dienų
|$ +2.261436153298534
|+68.15%
Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’. The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system. The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed. Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.