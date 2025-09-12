PayAI Network kaina (PAYAI)
-1.51%
-11.41%
-22.54%
-22.54%
PayAI Network (PAYAI) realiojo laiko kaina yra $0.00203269. Per pastarąsias 24 valandas PAYAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00187935 iki aukščiausios $ 0.00229691 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAYAI kaina yra $ 0.00489524, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAYAI per pastarąją valandą pasikeitė -1.51%, per 24 valandas – -11.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PayAI Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAYAI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.05M
Šiandienos PayAI Network kainos pokytis į USD: $ -0.000261825112395756.
PayAI Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020698083.
PayAI Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013340379.
PayAI Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000658797102896131.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000261825112395756
|-11.41%
|30 dienų
|$ +0.0020698083
|+101.83%
|60 dienų
|$ +0.0013340379
|+65.63%
|90 dienų
|$ +0.000658797102896131
|+47.95%
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
