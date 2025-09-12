paul kaina (PAUL)
paul (PAUL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PAUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAUL kaina yra $ 0.00133318, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAUL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė paul rinkos kapitalizacija yra $ 18.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAUL apyvartoje yra 999.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 999284801.434793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.54K
Šiandienos paul kainos pokytis į USD: $ 0.
paul 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
paul 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
paul 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.99%
|30 dienų
|$ 0
|+20.29%
|60 dienų
|$ 0
|+26.05%
|90 dienų
|$ 0
|--
Paul Coin: The Purpose of Mocking Everything Paul Coin is designed to add a humorous twist to the serious and often complex world of digital currencies and cryptocurrency. The core philosophy of this coin is to evaluate both technological developments and societal trends from a playful perspective. 1. A Humorous Approach The most prominent feature of Paul Coin is its ability to mock everything. This indicates that Paul serves a purpose beyond just being an investment or payment tool. Paul Coin questions the seriousness of technology, finance, and even its own existence, offering a lighter perspective on these fields. In essence, Paul responds to the complexity and exaggerated expectations of the crypto world with a form of irony. 2. Fun and Creative Content Paul Coin’s goal is not only to entertain but also to encourage community engagement through creative content and campaigns. These might include humorous social media posts, ironic advertising campaigns, or Paul’s "surprise" capabilities. By doing so, Paul fosters a fun and creative community, establishing a bond among users. 3. Critique of Crypto Culture Paul Coin serves as a critique of the excessive optimism and bubbles within the crypto world. It acts as a tool to highlight the exaggerated aspects of cryptocurrency culture and market volatility. In this context, Paul mirrors the extravagant tendencies of the crypto scene, providing users with a broader perspective. 4. Community and Interaction Paul Coin reflects its humorous and creative nature through community interactions. The team behind the coin actively encourages users to participate, with Paul "speaking" in various contexts. Community events, competitions, or fun polls are ways in which Paul offers users opportunities to express themselves and engage with the coin. 5. Education and Awareness Paul Coin also aims to educate a wider audience about the crypto world and raise awareness, but does so with a humorous twist. This approach helps reach a broader audience and makes the complexities of cryptocurrency more accessible.
Supratimas apie paul (PAUL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAULišsamią tokeno tokenomiką dabar!
