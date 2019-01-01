Patriot (PATRIOT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePatriot (PATRIOT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Patriot (PATRIOT) Informacija

Honoring a Legacy of Patriotism

$PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all.

Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen.

Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe.

We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great.

A Legacy of Patriotism Honored Donald J. Trump with a commemorative bronze statue for his sacrifices to preserve our society's fabric. Through God's intervention, he continues fighting for us all.

Oficiali svetainė:
https://patriotoneth.org/

Patriot (PATRIOT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Patriot (PATRIOT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.43M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 10.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.43M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0083856
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00034339
Patriot (PATRIOT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Patriot (PATRIOT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PATRIOT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PATRIOT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PATRIOT tokenomiką, galite peržiūrėti PATRIOT tokeno kainą realiuoju laiku!

PATRIOT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PATRIOT? Mūsų PATRIOT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.