ParagonsDAO kaina (PDT)
-0.06%
-1.32%
+0.68%
+0.68%
ParagonsDAO (PDT) realiojo laiko kaina yra $0.050811. Per pastarąsias 24 valandas PDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04947454 iki aukščiausios $ 0.051548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PDT kaina yra $ 0.937515, o žemiausia – $ 0.02082738.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PDT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ParagonsDAO rinkos kapitalizacija yra $ 6.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PDT apyvartoje yra 124.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 127975213.1052119. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.50M
Šiandienos ParagonsDAO kainos pokytis į USD: $ -0.00068180314203128.
ParagonsDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0426053436.
ParagonsDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0448620582.
ParagonsDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00068180314203128
|-1.32%
|30 dienų
|$ +0.0426053436
|+83.85%
|60 dienų
|$ +0.0448620582
|+88.29%
|90 dienų
|$ 0
|--
We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!
