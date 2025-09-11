Daugiau apie PDT

ParagonsDAO logotipas

ParagonsDAO kaina (PDT)

Neįtraukta į sąrašą

1 PDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.050811
$0.050811$0.050811
-1.30%1D
mexc
USD
ParagonsDAO (PDT) kainos grafikas realiu laiku
ParagonsDAO (PDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04947454
$ 0.04947454$ 0.04947454
24 val. žemiausia
$ 0.051548
$ 0.051548$ 0.051548
24 val. aukščiausia

$ 0.04947454
$ 0.04947454$ 0.04947454

$ 0.051548
$ 0.051548$ 0.051548

$ 0.937515
$ 0.937515$ 0.937515

$ 0.02082738
$ 0.02082738$ 0.02082738

-0.06%

-1.32%

+0.68%

+0.68%

ParagonsDAO (PDT) realiojo laiko kaina yra $0.050811. Per pastarąsias 24 valandas PDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04947454 iki aukščiausios $ 0.051548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PDT kaina yra $ 0.937515, o žemiausia – $ 0.02082738.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PDT per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%.

ParagonsDAO (PDT) rinkos informacija

$ 6.31M
$ 6.31M$ 6.31M

--
----

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

124.20M
124.20M 124.20M

127,975,213.1052119
127,975,213.1052119 127,975,213.1052119

Dabartinė ParagonsDAO rinkos kapitalizacija yra $ 6.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PDT apyvartoje yra 124.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 127975213.1052119. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.50M

ParagonsDAO (PDT) kainos istorija USD

Šiandienos ParagonsDAO kainos pokytis į USD: $ -0.00068180314203128.
ParagonsDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0426053436.
ParagonsDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0448620582.
ParagonsDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00068180314203128-1.32%
30 dienų$ +0.0426053436+83.85%
60 dienų$ +0.0448620582+88.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra ParagonsDAO (PDT)

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

ParagonsDAO (PDT) išteklius

Oficiali svetainė

ParagonsDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ParagonsDAO (PDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ParagonsDAO (PDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ParagonsDAO prognozes.

Peržiūrėkite ParagonsDAO kainos prognozę dabar!

PDT į vietos valiutas

ParagonsDAO (PDT) Tokenomika

Supratimas apie ParagonsDAO (PDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ParagonsDAO (PDT)

Kiek ParagonsDAO(PDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PDT kaina USD valiuta yra 0.050811USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PDT į USD kaina?
Dabartinė PDT kaina USD valiuta yra $ 0.050811. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ParagonsDAO rinkos kapitalizacija?
PDT rinkos kapitalizacija yra $ 6.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PDT apyvartoje?
PDT apyvartoje yra 124.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PDT kaina?
PDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.937515USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PDT kaina?
PDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02082738USD.
Kokia yra PDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PDT yra --USD.
Ar PDT kaina šiais metais kils?
PDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
