Paragen logotipas

Paragen kaina (RGEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 RGEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00020224
$0.00020224$0.00020224
0.00%1D
mexc
USD
Paragen (RGEN) kainos grafikas realiu laiku
Paragen (RGEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.391277
$ 0.391277$ 0.391277

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Paragen (RGEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RGEN kaina yra $ 0.391277, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RGEN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Paragen (RGEN) rinkos informacija

$ 20.48K
$ 20.48K$ 20.48K

--
----

$ 40.45K
$ 40.45K$ 40.45K

101.25M
101.25M 101.25M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Dabartinė Paragen rinkos kapitalizacija yra $ 20.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RGEN apyvartoje yra 101.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.45K

Paragen (RGEN) kainos istorija USD

Šiandienos Paragen kainos pokytis į USD: $ 0.
Paragen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Paragen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Paragen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-0.29%
60 dienų$ 0-5.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Paragen (RGEN)

Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.

Paragen (RGEN) išteklius

Oficiali svetainė

Paragen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Paragen (RGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paragen (RGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paragen prognozes.

Peržiūrėkite Paragen kainos prognozę dabar!

RGEN į vietos valiutas

Paragen (RGEN) Tokenomika

Supratimas apie Paragen (RGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Paragen (RGEN)

Kiek Paragen(RGEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RGEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RGEN į USD kaina?
Dabartinė RGEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Paragen rinkos kapitalizacija?
RGEN rinkos kapitalizacija yra $ 20.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RGEN apyvartoje?
RGEN apyvartoje yra 101.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RGEN kaina?
RGEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.391277USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RGEN kaina?
RGEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RGEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RGEN yra --USD.
Ar RGEN kaina šiais metais kils?
RGEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RGEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.