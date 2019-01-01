Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieParabol USD (PARAUSD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Parabol USD (PARAUSD) Informacija

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

Oficiali svetainė:
https://www.parabol.fi
Baltoji knyga:
https://docs.parabol.fi

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Parabol USD (PARAUSD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 255.61K
$ 255.61K$ 255.61K
Bendra pasiūla:
$ 255.14K
$ 255.14K$ 255.14K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 255.14K
$ 255.14K$ 255.14K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 255.61K
$ 255.61K$ 255.61K
Visų laikų rekordas:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Visų laikų minimumas:
$ 0.981726
$ 0.981726$ 0.981726
Dabartinė kaina:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Parabol USD (PARAUSD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PARAUSD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PARAUSD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PARAUSD tokenomiką, galite peržiūrėti PARAUSD tokeno kainą realiuoju laiku!

PARAUSD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PARAUSD? Mūsų PARAUSD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.