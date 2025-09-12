Daugiau apie PARA

PARA Kainos informacija

PARA Oficiali svetainė

PARA Tokenomika

PARA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Para logotipas

Para kaina (PARA)

Neįtraukta į sąrašą

1 PARA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Para (PARA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:24:57(UTC+8)

Para (PARA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201605
$ 0.00201605$ 0.00201605

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+0.06%

+2.20%

+2.20%

Para (PARA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PARA kaina yra $ 0.00201605, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PARA per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Para (PARA) rinkos informacija

$ 380.61K
$ 380.61K$ 380.61K

--
----

$ 525.81K
$ 525.81K$ 525.81K

36.19B
36.19B 36.19B

49,999,999,999.99999
49,999,999,999.99999 49,999,999,999.99999

Dabartinė Para rinkos kapitalizacija yra $ 380.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PARA apyvartoje yra 36.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 49999999999.99999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 525.81K

Para (PARA) kainos istorija USD

Šiandienos Para kainos pokytis į USD: $ 0.
Para 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Para 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Para 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.06%
30 dienų$ 0+18.22%
60 dienų$ 0+57.07%
90 dienų$ 0--

Kas yra Para (PARA)

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Para (PARA) išteklius

Oficiali svetainė

Para kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Para (PARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Para (PARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Para prognozes.

Peržiūrėkite Para kainos prognozę dabar!

PARA į vietos valiutas

Para (PARA) Tokenomika

Supratimas apie Para (PARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Para (PARA)

Kiek Para(PARA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PARA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PARA į USD kaina?
Dabartinė PARA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Para rinkos kapitalizacija?
PARA rinkos kapitalizacija yra $ 380.61KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PARA apyvartoje?
PARA apyvartoje yra 36.19BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PARA kaina?
PARA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00201605USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PARA kaina?
PARA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PARA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PARA yra --USD.
Ar PARA kaina šiais metais kils?
PARA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PARA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:24:57(UTC+8)

Para (PARA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.