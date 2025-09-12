Daugiau apie PAPU

PAPU Kainos informacija

PAPU Oficiali svetainė

PAPU Tokenomika

PAPU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Papu Token logotipas

Papu Token kaina (PAPU)

Neįtraukta į sąrašą

1 PAPU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Papu Token (PAPU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:02:47(UTC+8)

Papu Token (PAPU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-0.32%

-3.75%

-3.75%

Papu Token (PAPU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PAPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAPU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAPU per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Papu Token (PAPU) rinkos informacija

$ 10.51K
$ 10.51K$ 10.51K

--
----

$ 10.51K
$ 10.51K$ 10.51K

33.37T
33.37T 33.37T

33,365,648,327,885.668
33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668

Dabartinė Papu Token rinkos kapitalizacija yra $ 10.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAPU apyvartoje yra 33.37T vienetų, o bendras kiekis siekia 33365648327885.668. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.51K

Papu Token (PAPU) kainos istorija USD

Šiandienos Papu Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Papu Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Papu Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Papu Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.32%
30 dienų$ 0-13.19%
60 dienų$ 0-12.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra Papu Token (PAPU)

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Papu Token (PAPU) išteklius

Oficiali svetainė

Papu Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Papu Token (PAPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Papu Token (PAPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Papu Token prognozes.

Peržiūrėkite Papu Token kainos prognozę dabar!

PAPU į vietos valiutas

Papu Token (PAPU) Tokenomika

Supratimas apie Papu Token (PAPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Papu Token (PAPU)

Kiek Papu Token(PAPU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAPU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAPU į USD kaina?
Dabartinė PAPU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Papu Token rinkos kapitalizacija?
PAPU rinkos kapitalizacija yra $ 10.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAPU apyvartoje?
PAPU apyvartoje yra 33.37TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAPU kaina?
PAPU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAPU kaina?
PAPU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PAPU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAPU yra --USD.
Ar PAPU kaina šiais metais kils?
PAPU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAPU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:02:47(UTC+8)

Papu Token (PAPU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.