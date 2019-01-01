PanterAI (PANTERAI) Tokenomika
PanterAI (PANTERAI) Informacija
In a world where AI is reshaping industries at lightning speed, staying ahead of the curve is no longer optional—it's essential. The rise of AI agents has unlocked transformative opportunities across sectors like finance, gaming, and research, but with opportunity comes chaos. Every day, the AI x Crypto ecosystem generates a firehose of information, and most players are drowning.
PanterAI is here to solve that problem.
We’ve built an advanced AI-driven intelligence platform designed to simplify complexity and create alpha. PanterAI aggregates and analyzes critical developments in the AI x Crypto space, delivering actionable insights in real-time. It cuts through the noise, identifying trends, tracking promising AI agents, and empowering users to make smarter, faster decisions.
But PanterAI is more than just a news aggregator—it’s a strategic edge. By integrating data from APIs, social media, and even video content, PanterAI’s platform offers tailored intelligence that puts traders and investors ahead of the curve.
PanterAI's tokenomics model creates a high-value ecosystem for users. Access to PanterAI’s exclusive backroom terminal, featuring curated watchlists and deep-dive analysis, which will be token gated by holding PanterAI tokens. This ensures that the most dedicated players unlock the full potential of the platform.
PanterAI (PANTERAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius PanterAI (PANTERAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
PanterAI (PANTERAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PanterAI (PANTERAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PANTERAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PANTERAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PANTERAI tokenomiką, galite peržiūrėti PANTERAI tokeno kainą realiuoju laiku!
PANTERAI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PANTERAI? Mūsų PANTERAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.