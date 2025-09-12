Daugiau apie PMD

Pandemic Diamond logotipas

Pandemic Diamond kaina (PMD)

Neįtraukta į sąrašą

1 PMD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00025107
$0.00025107
-3.80%1D
mexc
USD
Pandemic Diamond (PMD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:02:19(UTC+8)

Pandemic Diamond (PMD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00187404
$ 0.00187404

$ 0
$ 0

+2.45%

-3.81%

-1.92%

-1.92%

Pandemic Diamond (PMD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PMD kaina yra $ 0.00187404, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PMD per pastarąją valandą pasikeitė +2.45%, per 24 valandas – -3.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pandemic Diamond (PMD) rinkos informacija

$ 26.66K
$ 26.66K

--
--

$ 251.07K
$ 251.07K

106.18M
106.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Pandemic Diamond rinkos kapitalizacija yra $ 26.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PMD apyvartoje yra 106.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 251.07K

Pandemic Diamond (PMD) kainos istorija USD

Šiandienos Pandemic Diamond kainos pokytis į USD: $ 0.
Pandemic Diamond 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pandemic Diamond 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pandemic Diamond 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.81%
30 dienų$ 0-14.29%
60 dienų$ 0-12.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pandemic Diamond (PMD)

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

Pandemic Diamond (PMD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Pandemic Diamond kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pandemic Diamond (PMD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pandemic Diamond (PMD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pandemic Diamond prognozes.

Peržiūrėkite Pandemic Diamond kainos prognozę dabar!

PMD į vietos valiutas

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomika

Supratimas apie Pandemic Diamond (PMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pandemic Diamond (PMD)

Kiek Pandemic Diamond(PMD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PMD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PMD į USD kaina?
Dabartinė PMD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pandemic Diamond rinkos kapitalizacija?
PMD rinkos kapitalizacija yra $ 26.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PMD apyvartoje?
PMD apyvartoje yra 106.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PMD kaina?
PMD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00187404USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PMD kaina?
PMD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PMD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PMD yra --USD.
Ar PMD kaina šiais metais kils?
PMD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PMD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:02:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

