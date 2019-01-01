PandaFi (PFI) Tokenomika
PandaFi (PFI) Informacija
PandaFi is a community token! We are getting stronger with every new holder. Launched in the Typical Investor community, the main goal of the token is to introduce a friendly panda to the cryptocurrency world.
What makes PandaFi unique is our focus on creating a vibrant and engaging community through humour and shared experiences. Our token is more than just a trading opportunity; it's about creating a positive and inclusive environment where members can socialise and have fun. We harness the power of memes and community-driven initiatives to foster a sense of belonging and excitement among our users.
In addition to being a fun and accessible token, PandaFi also aims to become a symbol of unity and collaboration in the crypto space. As our community grows, we plan to organise various events, giveaways and collaborative projects that reflect the spirit of our mascot, the panda. These events will help strengthen ties in our community and promote the project in a playful and fun way.
Ultimately, PandaFi aims to make the world of cryptocurrencies more accessible and enjoyable for everyone, step by step, with the help of a friendly panda.
PandaFi (PFI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius PandaFi (PFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
PandaFi (PFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PandaFi (PFI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PFI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PFI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PFI tokenomiką, galite peržiūrėti PFI tokeno kainą realiuoju laiku!
PFI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PFI? Mūsų PFI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.