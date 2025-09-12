Daugiau apie PFI

PandaFi logotipas

PandaFi kaina (PFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 PFI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
PandaFi (PFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:02:10(UTC+8)

PandaFi (PFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106951
$ 0.00106951$ 0.00106951

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PandaFi (PFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PFI kaina yra $ 0.00106951, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PFI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PandaFi (PFI) rinkos informacija

$ 16.41K
$ 16.41K$ 16.41K

--
----

$ 16.41K
$ 16.41K$ 16.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė PandaFi rinkos kapitalizacija yra $ 16.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PFI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.41K

PandaFi (PFI) kainos istorija USD

Šiandienos PandaFi kainos pokytis į USD: $ 0.
PandaFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PandaFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
PandaFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+3.45%
60 dienų$ 0+28.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra PandaFi (PFI)

PandaFi is a community token! We are getting stronger with every new holder. Launched in the Typical Investor community, the main goal of the token is to introduce a friendly panda to the cryptocurrency world. What makes PandaFi unique is our focus on creating a vibrant and engaging community through humour and shared experiences. Our token is more than just a trading opportunity; it's about creating a positive and inclusive environment where members can socialise and have fun. We harness the power of memes and community-driven initiatives to foster a sense of belonging and excitement among our users. In addition to being a fun and accessible token, PandaFi also aims to become a symbol of unity and collaboration in the crypto space. As our community grows, we plan to organise various events, giveaways and collaborative projects that reflect the spirit of our mascot, the panda. These events will help strengthen ties in our community and promote the project in a playful and fun way. Ultimately, PandaFi aims to make the world of cryptocurrencies more accessible and enjoyable for everyone, step by step, with the help of a friendly panda.

PandaFi (PFI) išteklius

PandaFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PandaFi (PFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PandaFi (PFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PandaFi prognozes.

Peržiūrėkite PandaFi kainos prognozę dabar!

PFI į vietos valiutas

PandaFi (PFI) Tokenomika

Supratimas apie PandaFi (PFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PandaFi (PFI)

Kiek PandaFi(PFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PFI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PFI į USD kaina?
Dabartinė PFI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PandaFi rinkos kapitalizacija?
PFI rinkos kapitalizacija yra $ 16.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PFI apyvartoje?
PFI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PFI kaina?
PFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00106951USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PFI kaina?
PFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PFI yra --USD.
Ar PFI kaina šiais metais kils?
PFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:02:10(UTC+8)

