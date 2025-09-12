Daugiau apie PAJAMAS

Pajamas Cat kaina (PAJAMAS)

1 PAJAMAS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00036538
+0.80%1D
Pajamas Cat (PAJAMAS) kainos grafikas realiu laiku
Pajamas Cat (PAJAMAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003589
24 val. žemiausia
$ 0.00038427
24 val. aukščiausia

$ 0.0003589
$ 0.00038427
$ 0.03509586
$ 0.00026071
-0.27%

+0.80%

+10.60%

+10.60%

Pajamas Cat (PAJAMAS) realiojo laiko kaina yra $0.00036538. Per pastarąsias 24 valandas PAJAMAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003589 iki aukščiausios $ 0.00038427 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAJAMAS kaina yra $ 0.03509586, o žemiausia – $ 0.00026071.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAJAMAS per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pajamas Cat (PAJAMAS) rinkos informacija

$ 358.02K
--
$ 358.02K
979.86M
979,855,828.6923964
Dabartinė Pajamas Cat rinkos kapitalizacija yra $ 358.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAJAMAS apyvartoje yra 979.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 979855828.6923964. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 358.02K

Pajamas Cat (PAJAMAS) kainos istorija USD

Šiandienos Pajamas Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Pajamas Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000734362.
Pajamas Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001432475.
Pajamas Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003304001282814427.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.80%
30 dienų$ -0.0000734362-20.09%
60 dienų$ -0.0001432475-39.20%
90 dienų$ -0.0003304001282814427-47.48%

Kas yra Pajamas Cat (PAJAMAS)

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pajamas Cat (PAJAMAS) išteklius

Oficiali svetainė

Pajamas Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pajamas Cat (PAJAMAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pajamas Cat (PAJAMAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pajamas Cat prognozes.

Peržiūrėkite Pajamas Cat kainos prognozę dabar!

PAJAMAS į vietos valiutas

Pajamas Cat (PAJAMAS) Tokenomika

Supratimas apie Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAJAMASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pajamas Cat (PAJAMAS)

Kiek Pajamas Cat(PAJAMAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAJAMAS kaina USD valiuta yra 0.00036538USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAJAMAS į USD kaina?
Dabartinė PAJAMAS kaina USD valiuta yra $ 0.00036538. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pajamas Cat rinkos kapitalizacija?
PAJAMAS rinkos kapitalizacija yra $ 358.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAJAMAS apyvartoje?
PAJAMAS apyvartoje yra 979.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAJAMAS kaina?
PAJAMAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03509586USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAJAMAS kaina?
PAJAMAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00026071USD.
Kokia yra PAJAMAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAJAMAS yra --USD.
Ar PAJAMAS kaina šiais metais kils?
PAJAMAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAJAMAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.