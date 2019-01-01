Paintswap (BRUSH) Tokenomika

Paintswap (BRUSH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePaintswap (BRUSH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Paintswap (BRUSH) Informacija

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap.

Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics.

Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

Oficiali svetainė:
https://paintswap.io
Baltoji knyga:
https://docs.paintswap.finance/

Paintswap (BRUSH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Paintswap (BRUSH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Bendra pasiūla:
$ 409.30M
$ 409.30M$ 409.30M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 409.30M
$ 409.30M$ 409.30M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Visų laikų rekordas:
$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255
Visų laikų minimumas:
$ 0.0051472
$ 0.0051472$ 0.0051472
Dabartinė kaina:
$ 0.01140732
$ 0.01140732$ 0.01140732

Paintswap (BRUSH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Paintswap (BRUSH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BRUSH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BRUSH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BRUSH tokenomiką, galite peržiūrėti BRUSH tokeno kainą realiuoju laiku!

BRUSH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BRUSH? Mūsų BRUSH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

