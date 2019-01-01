Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Tokenomika
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Informacija
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SPCX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SPCX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SPCX tokenomiką, galite peržiūrėti SPCX tokeno kainą realiuoju laiku!
