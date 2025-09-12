Daugiau apie OVO

OVO logotipas

OVO kaina (OVO)

Neįtraukta į sąrašą

1 OVO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00102386
$0.00102386$0.00102386
+1.40%1D
mexc
USD
OVO (OVO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:24:20(UTC+8)

OVO (OVO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00097025
$ 0.00097025$ 0.00097025
24 val. žemiausia
$ 0.00103206
$ 0.00103206$ 0.00103206
24 val. aukščiausia

$ 0.00097025
$ 0.00097025$ 0.00097025

$ 0.00103206
$ 0.00103206$ 0.00103206

$ 0.236899
$ 0.236899$ 0.236899

$ 0.00006218
$ 0.00006218$ 0.00006218

+0.01%

+1.41%

+4.94%

+4.94%

OVO (OVO) realiojo laiko kaina yra $0.00102379. Per pastarąsias 24 valandas OVO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00097025 iki aukščiausios $ 0.00103206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OVO kaina yra $ 0.236899, o žemiausia – $ 0.00006218.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OVO per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OVO (OVO) rinkos informacija

$ 168.93K
$ 168.93K$ 168.93K

--
----

$ 168.93K
$ 168.93K$ 168.93K

165.00M
165.00M 165.00M

165,000,000.0
165,000,000.0 165,000,000.0

Dabartinė OVO rinkos kapitalizacija yra $ 168.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OVO apyvartoje yra 165.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 165000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.93K

OVO (OVO) kainos istorija USD

Šiandienos OVO kainos pokytis į USD: $ 0.
OVO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000488321.
OVO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000176198.
OVO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001704002972361378.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.41%
30 dienų$ +0.0000488321+4.77%
60 dienų$ +0.0000176198+1.72%
90 dienų$ -0.0001704002972361378-14.26%

Kas yra OVO (OVO)

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.

OVO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OVO (OVO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OVO (OVO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OVO prognozes.

Peržiūrėkite OVO kainos prognozę dabar!

OVO į vietos valiutas

OVO (OVO) Tokenomika

Supratimas apie OVO (OVO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OVOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OVO (OVO)

Kiek OVO(OVO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OVO kaina USD valiuta yra 0.00102379USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OVO į USD kaina?
Dabartinė OVO kaina USD valiuta yra $ 0.00102379. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OVO rinkos kapitalizacija?
OVO rinkos kapitalizacija yra $ 168.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OVO apyvartoje?
OVO apyvartoje yra 165.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OVO kaina?
OVO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.236899USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OVO kaina?
OVO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00006218USD.
Kokia yra OVO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OVO yra --USD.
Ar OVO kaina šiais metais kils?
OVO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OVO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:24:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.