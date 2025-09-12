Daugiau apie USDT

Osmosis allUSDT logotipas

Osmosis allUSDT kaina (USDT)

Neįtraukta į sąrašą

1 USDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.999427
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Osmosis allUSDT (USDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:55:37(UTC+8)

Osmosis allUSDT (USDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.994516
24 val. žemiausia
$ 1.004
24 val. aukščiausia

$ 0.994516
$ 1.004
$ 1.096
$ 0.879927
-0.16%

-0.13%

-0.15%

-0.15%

Osmosis allUSDT (USDT) realiojo laiko kaina yra $0.997967. Per pastarąsias 24 valandas USDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.994516 iki aukščiausios $ 1.004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDT kaina yra $ 1.096, o žemiausia – $ 0.879927.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDT per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Osmosis allUSDT (USDT) rinkos informacija

$ 896.57K
--
$ 896.57K
896.88K
896,883.140592
Dabartinė Osmosis allUSDT rinkos kapitalizacija yra $ 896.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDT apyvartoje yra 896.88K vienetų, o bendras kiekis siekia 896883.140592. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 896.57K

Osmosis allUSDT (USDT) kainos istorija USD

Šiandienos Osmosis allUSDT kainos pokytis į USD: $ -0.0013781554786588.
Osmosis allUSDT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018950395.
Osmosis allUSDT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024358378.
Osmosis allUSDT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020050052823844.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0013781554786588-0.13%
30 dienų$ -0.0018950395-0.18%
60 dienų$ -0.0024358378-0.24%
90 dienų$ -0.0020050052823844-0.20%

Kas yra Osmosis allUSDT (USDT)

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Osmosis allUSDT (USDT) išteklius

Oficiali svetainė

Osmosis allUSDT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Osmosis allUSDT (USDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Osmosis allUSDT (USDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Osmosis allUSDT prognozes.

Peržiūrėkite Osmosis allUSDT kainos prognozę dabar!

USDT į vietos valiutas

Osmosis allUSDT (USDT) Tokenomika

Supratimas apie Osmosis allUSDT (USDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Osmosis allUSDT (USDT)

Kiek Osmosis allUSDT(USDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDT kaina USD valiuta yra 0.997967USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDT į USD kaina?
Dabartinė USDT kaina USD valiuta yra $ 0.997967. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Osmosis allUSDT rinkos kapitalizacija?
USDT rinkos kapitalizacija yra $ 896.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDT apyvartoje?
USDT apyvartoje yra 896.88KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDT kaina?
USDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.096USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDT kaina?
USDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.879927USD.
Kokia yra USDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDT yra --USD.
Ar USDT kaina šiais metais kils?
USDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:55:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.