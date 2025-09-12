Daugiau apie $OG

Original Gangsters kaina ($OG)

Neįtraukta į sąrašą

1 $OG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
Original Gangsters ($OG) kainos grafikas realiu laiku
Original Gangsters ($OG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152896
$ 0.00152896$ 0.00152896

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Original Gangsters ($OG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $OG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $OG kaina yra $ 0.00152896, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $OG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Original Gangsters ($OG) rinkos informacija

$ 37.75K
$ 37.75K$ 37.75K

--
----

$ 37.75K
$ 37.75K$ 37.75K

999.88M
999.88M 999.88M

999,879,747.164225
999,879,747.164225 999,879,747.164225

Dabartinė Original Gangsters rinkos kapitalizacija yra $ 37.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $OG apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999879747.164225. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.75K

Original Gangsters ($OG) kainos istorija USD

Šiandienos Original Gangsters kainos pokytis į USD: $ 0.
Original Gangsters 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Original Gangsters 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Original Gangsters 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-0.94%
60 dienų$ 0+22.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra Original Gangsters ($OG)

$OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Original Gangsters ($OG) išteklius

Oficiali svetainė

Original Gangsters kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Original Gangsters ($OG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Original Gangsters ($OG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Original Gangsters prognozes.

Peržiūrėkite Original Gangsters kainos prognozę dabar!

$OG į vietos valiutas

Original Gangsters ($OG) Tokenomika

Supratimas apie Original Gangsters ($OG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $OGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Original Gangsters ($OG)

Kiek Original Gangsters($OG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $OG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $OG į USD kaina?
Dabartinė $OG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Original Gangsters rinkos kapitalizacija?
$OG rinkos kapitalizacija yra $ 37.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $OG apyvartoje?
$OG apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $OG kaina?
$OG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00152896USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $OG kaina?
$OG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $OG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $OG yra --USD.
Ar $OG kaina šiais metais kils?
$OG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $OG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.