Origin3D (O3D) Tokenomika
Origin3D (O3D) Informacija
Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease.
Origin3D (O3D) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Origin3D (O3D) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Origin3D (O3D) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Origin3D (O3D) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų O3D tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek O3D tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate O3D tokenomiką, galite peržiūrėti O3D tokeno kainą realiuoju laiku!
