ORCA kaina (ORCAI)

1 ORCAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00030488
$0.00030488$0.00030488
-1.30%1D
ORCA (ORCAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:55:24(UTC+8)

ORCA (ORCAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0016782
$ 0.0016782$ 0.0016782

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-1.35%

-43.29%

-43.29%

ORCA (ORCAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ORCAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORCAI kaina yra $ 0.0016782, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORCAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -43.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ORCA (ORCAI) rinkos informacija

$ 304.87K
$ 304.87K$ 304.87K

--
----

$ 304.87K
$ 304.87K$ 304.87K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,146.736161
999,995,146.736161 999,995,146.736161

Dabartinė ORCA rinkos kapitalizacija yra $ 304.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ORCAI apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999995146.736161. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 304.87K

ORCA (ORCAI) kainos istorija USD

Šiandienos ORCA kainos pokytis į USD: $ 0.
ORCA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ORCA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ORCA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.35%
30 dienų$ 0-61.91%
60 dienų$ 0-68.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra ORCA (ORCAI)

Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation

ORCA (ORCAI) išteklius

ORCA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ORCA (ORCAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORCA (ORCAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORCA prognozes.

Peržiūrėkite ORCA kainos prognozę dabar!

ORCAI į vietos valiutas

ORCA (ORCAI) Tokenomika

Supratimas apie ORCA (ORCAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORCAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ORCA (ORCAI)

Kiek ORCA(ORCAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORCAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORCAI į USD kaina?
Dabartinė ORCAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ORCA rinkos kapitalizacija?
ORCAI rinkos kapitalizacija yra $ 304.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORCAI apyvartoje?
ORCAI apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORCAI kaina?
ORCAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0016782USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORCAI kaina?
ORCAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ORCAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORCAI yra --USD.
Ar ORCAI kaina šiais metais kils?
ORCAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORCAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:55:24(UTC+8)

