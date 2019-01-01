Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika

Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOrby Network USC Stablecoin (USC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Orby Network USC Stablecoin (USC) Informacija

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

Oficiali svetainė:
https://orby.network
Baltoji knyga:
https://doc.orby.network/introduction/what-is-orby

Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 16.28M
$ 16.28M
Bendra pasiūla:
$ 16.36M
$ 16.36M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 16.36M
$ 16.36M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 16.28M
$ 16.28M
Visų laikų rekordas:
$ 1.24
$ 1.24
Visų laikų minimumas:
$ 0.802523
$ 0.802523
Dabartinė kaina:
$ 0.99456
$ 0.99456

Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų USC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek USC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate USC tokenomiką, galite peržiūrėti USC tokeno kainą realiuoju laiku!

USC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda USC? Mūsų USC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

