Oracle of Preferences ZK by Virtuals logotipas

Oracle of Preferences ZK by Virtuals kaina (OOPZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 OOPZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005709
$0.0005709$0.0005709
-7.80%1D
mexc
USD
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 02:08:00(UTC+8)

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00278886
$ 0.00278886$ 0.00278886

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-7.85%

+28.93%

+28.93%

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OOPZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OOPZ kaina yra $ 0.00278886, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OOPZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -7.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) rinkos informacija

$ 450.60K
$ 450.60K$ 450.60K

--
----

$ 570.75K
$ 570.75K$ 570.75K

789.49M
789.49M 789.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Oracle of Preferences ZK by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 450.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OOPZ apyvartoje yra 789.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 570.75K

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) kainos istorija USD

Šiandienos Oracle of Preferences ZK by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-7.85%
30 dienų$ 0-34.74%
60 dienų$ 0+28.35%
90 dienų$ 0--

Kas yra Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) išteklius

Oracle of Preferences ZK by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Oracle of Preferences ZK by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Oracle of Preferences ZK by Virtuals kainos prognozę dabar!

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomika

Supratimas apie Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OOPZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Kiek Oracle of Preferences ZK by Virtuals(OOPZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OOPZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OOPZ į USD kaina?
Dabartinė OOPZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Oracle of Preferences ZK by Virtuals rinkos kapitalizacija?
OOPZ rinkos kapitalizacija yra $ 450.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OOPZ apyvartoje?
OOPZ apyvartoje yra 789.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OOPZ kaina?
OOPZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00278886USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OOPZ kaina?
OOPZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OOPZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OOPZ yra --USD.
Ar OOPZ kaina šiais metais kils?
OOPZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OOPZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 02:08:00(UTC+8)

