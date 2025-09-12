Opus CASH kaina (CASH)
Opus CASH (CASH) realiojo laiko kaina yra $0.989094. Per pastarąsias 24 valandas CASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.989125 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CASH kaina yra $ 1.091, o žemiausia – $ 0.944728.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CASH per pastarąją valandą pasikeitė -0.97%, per 24 valandas – -0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Opus CASH rinkos kapitalizacija yra $ 342.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CASH apyvartoje yra 346.42K vienetų, o bendras kiekis siekia 346419.128600573. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 342.69K
Šiandienos Opus CASH kainos pokytis į USD: $ -0.0099358720622755.
Opus CASH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0094598928.
Opus CASH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0075742840.
Opus CASH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0063334098039475.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0099358720622755
|-0.99%
|30 dienų
|$ -0.0094598928
|-0.95%
|60 dienų
|$ -0.0075742840
|-0.76%
|90 dienų
|$ -0.0063334098039475
|-0.63%
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.