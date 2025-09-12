Daugiau apie OD

OD Kainos informacija

OD Baltoji knyga

OD Oficiali svetainė

OD Tokenomika

OD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Open Dollar logotipas

Open Dollar kaina (OD)

Neįtraukta į sąrašą

1 OD į USD – tiesioginė kaina:

$1.67
$1.67$1.67
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Open Dollar (OD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:00:58(UTC+8)

Open Dollar (OD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.67
$ 1.67$ 1.67
24 val. žemiausia
$ 1.67
$ 1.67$ 1.67
24 val. aukščiausia

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.878488
$ 0.878488$ 0.878488

--

+0.01%

+2.69%

+2.69%

Open Dollar (OD) realiojo laiko kaina yra $1.67. Per pastarąsias 24 valandas OD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.67 iki aukščiausios $ 1.67 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OD kaina yra $ 1.69, o žemiausia – $ 0.878488.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Open Dollar (OD) rinkos informacija

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

--
----

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

11.56K
11.56K 11.56K

11,564.03318048537
11,564.03318048537 11,564.03318048537

Dabartinė Open Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 19.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OD apyvartoje yra 11.56K vienetų, o bendras kiekis siekia 11564.03318048537. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.32K

Open Dollar (OD) kainos istorija USD

Šiandienos Open Dollar kainos pokytis į USD: $ +0.00019601.
Open Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2343895100.
Open Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2908507070.
Open Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3514930134753363.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019601+0.01%
30 dienų$ +0.2343895100+14.04%
60 dienų$ +0.2908507070+17.42%
90 dienų$ +0.3514930134753363+26.66%

Kas yra Open Dollar (OD)

Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Open Dollar (OD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Open Dollar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Open Dollar (OD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Open Dollar (OD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Open Dollar prognozes.

Peržiūrėkite Open Dollar kainos prognozę dabar!

OD į vietos valiutas

Open Dollar (OD) Tokenomika

Supratimas apie Open Dollar (OD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Open Dollar (OD)

Kiek Open Dollar(OD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OD kaina USD valiuta yra 1.67USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OD į USD kaina?
Dabartinė OD kaina USD valiuta yra $ 1.67. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Open Dollar rinkos kapitalizacija?
OD rinkos kapitalizacija yra $ 19.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OD apyvartoje?
OD apyvartoje yra 11.56KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OD kaina?
OD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.69USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OD kaina?
OD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.878488USD.
Kokia yra OD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OD yra --USD.
Ar OD kaina šiais metais kils?
OD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:00:58(UTC+8)

Open Dollar (OD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.