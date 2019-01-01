Ooga Booga (OOGA) Tokenomika
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
Ooga Booga (OOGA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Ooga Booga (OOGA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Ooga Booga (OOGA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ooga Booga (OOGA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OOGA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek OOGA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate OOGA tokenomiką, galite peržiūrėti OOGA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.