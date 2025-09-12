Ooga Booga kaina (OOGA)
-0.00%
-6.23%
+3.29%
+3.29%
Ooga Booga (OOGA) realiojo laiko kaina yra $0.068143. Per pastarąsias 24 valandas OOGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.066711 iki aukščiausios $ 0.073349 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OOGA kaina yra $ 0.336797, o žemiausia – $ 0.02208362.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OOGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -6.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ooga Booga rinkos kapitalizacija yra $ 1.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OOGA apyvartoje yra 19.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 99392422.31153293. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.77M
Šiandienos Ooga Booga kainos pokytis į USD: $ -0.00452972653341406.
Ooga Booga 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0237222478.
Ooga Booga 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0537059718.
Ooga Booga 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02215013731392105.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00452972653341406
|-6.23%
|30 dienų
|$ -0.0237222478
|-34.81%
|60 dienų
|$ +0.0537059718
|+78.81%
|90 dienų
|$ -0.02215013731392105
|-24.53%
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
