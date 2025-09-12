Daugiau apie ONX

OnX Finance logotipas

OnX Finance kaina (ONX)

Neįtraukta į sąrašą

1 ONX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00995054
$0.00995054
+5.80%1D
mexc
USD
OnX Finance (ONX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:57:22(UTC+8)

OnX Finance (ONX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00935202
$ 0.00935202
24 val. žemiausia
$ 0.01016398
$ 0.01016398
24 val. aukščiausia

$ 0.00935202
$ 0.00935202

$ 0.01016398
$ 0.01016398

$ 7.47
$ 7.47

$ 0.00500839
$ 0.00500839

-0.06%

+5.81%

-2.10%

-2.10%

OnX Finance (ONX) realiojo laiko kaina yra $0.00995054. Per pastarąsias 24 valandas ONX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00935202 iki aukščiausios $ 0.01016398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONX kaina yra $ 7.47, o žemiausia – $ 0.00500839.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONX per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +5.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OnX Finance (ONX) rinkos informacija

$ 98.34K
$ 98.34K

--
--

$ 98.59K
$ 98.59K

9.88M
9.88M

9,908,242.322942737
9,908,242.322942737

Dabartinė OnX Finance rinkos kapitalizacija yra $ 98.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONX apyvartoje yra 9.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 9908242.322942737. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.59K

OnX Finance (ONX) kainos istorija USD

Šiandienos OnX Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00054653.
OnX Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004981528.
OnX Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028862277.
OnX Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001434137946261468.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00054653+5.81%
30 dienų$ -0.0004981528-5.00%
60 dienų$ +0.0028862277+29.01%
90 dienų$ +0.001434137946261468+16.84%

Kas yra OnX Finance (ONX)

OnX Finance (ONX) išteklius

Oficiali svetainė

OnX Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OnX Finance (ONX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OnX Finance (ONX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OnX Finance prognozes.

Peržiūrėkite OnX Finance kainos prognozę dabar!

ONX į vietos valiutas

OnX Finance (ONX) Tokenomika

Supratimas apie OnX Finance (ONX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OnX Finance (ONX)

Kiek OnX Finance(ONX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONX kaina USD valiuta yra 0.00995054USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONX į USD kaina?
Dabartinė ONX kaina USD valiuta yra $ 0.00995054. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OnX Finance rinkos kapitalizacija?
ONX rinkos kapitalizacija yra $ 98.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONX apyvartoje?
ONX apyvartoje yra 9.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONX kaina?
ONX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.47USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONX kaina?
ONX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00500839USD.
Kokia yra ONX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONX yra --USD.
Ar ONX kaina šiais metais kils?
ONX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:57:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.