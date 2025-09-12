Daugiau apie ONI

ONI Kainos informacija

ONI Baltoji knyga

ONI Oficiali svetainė

ONI Tokenomika

ONI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ONINO logotipas

ONINO kaina (ONI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ONI į USD – tiesioginė kaina:

$0.03570214
$0.03570214$0.03570214
-0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ONINO (ONI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:54:43(UTC+8)

ONINO (ONI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03520562
$ 0.03520562$ 0.03520562
24 val. žemiausia
$ 0.03600527
$ 0.03600527$ 0.03600527
24 val. aukščiausia

$ 0.03520562
$ 0.03520562$ 0.03520562

$ 0.03600527
$ 0.03600527$ 0.03600527

$ 0.728541
$ 0.728541$ 0.728541

$ 0.01652379
$ 0.01652379$ 0.01652379

-0.26%

-0.64%

+6.02%

+6.02%

ONINO (ONI) realiojo laiko kaina yra $0.03567307. Per pastarąsias 24 valandas ONI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03520562 iki aukščiausios $ 0.03600527 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONI kaina yra $ 0.728541, o žemiausia – $ 0.01652379.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONI per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ONINO (ONI) rinkos informacija

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

39.45M
39.45M 39.45M

99,999,998.97
99,999,998.97 99,999,998.97

Dabartinė ONINO rinkos kapitalizacija yra $ 1.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONI apyvartoje yra 39.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999998.97. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.57M

ONINO (ONI) kainos istorija USD

Šiandienos ONINO kainos pokytis į USD: $ -0.00023320886207713.
ONINO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008689745.
ONINO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015718089.
ONINO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00884126590685153.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00023320886207713-0.64%
30 dienų$ +0.0008689745+2.44%
60 dienų$ -0.0015718089-4.40%
90 dienų$ -0.00884126590685153-19.86%

Kas yra ONINO (ONI)

ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ONINO (ONI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ONINO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ONINO (ONI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ONINO (ONI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ONINO prognozes.

Peržiūrėkite ONINO kainos prognozę dabar!

ONI į vietos valiutas

ONINO (ONI) Tokenomika

Supratimas apie ONINO (ONI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ONINO (ONI)

Kiek ONINO(ONI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONI kaina USD valiuta yra 0.03567307USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONI į USD kaina?
Dabartinė ONI kaina USD valiuta yra $ 0.03567307. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ONINO rinkos kapitalizacija?
ONI rinkos kapitalizacija yra $ 1.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONI apyvartoje?
ONI apyvartoje yra 39.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONI kaina?
ONI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.728541USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONI kaina?
ONI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01652379USD.
Kokia yra ONI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONI yra --USD.
Ar ONI kaina šiais metais kils?
ONI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:54:43(UTC+8)

ONINO (ONI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.