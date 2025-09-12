Onigchi kaina (ONIGCHI)
+6.55%
Onigchi (ONIGCHI) realiojo laiko kaina yra $0.0000103. Per pastarąsias 24 valandas ONIGCHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONIGCHI kaina yra $ 0.00153562, o žemiausia – $ 0.00000631.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONIGCHI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +6.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Onigchi rinkos kapitalizacija yra $ 10.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONIGCHI apyvartoje yra 999.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 999589872.011602. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.29K
Šiandienos Onigchi kainos pokytis į USD: $ 0.
Onigchi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000020286.
Onigchi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000018762.
Onigchi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002874500796797194.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ +0.0000020286
|+19.70%
|60 dienų
|$ +0.0000018762
|+18.22%
|90 dienų
|$ +0.000002874500796797194
|+38.71%
Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
