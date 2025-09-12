Daugiau apie OWCT

One World Chain logotipas

One World Chain kaina (OWCT)

Neįtraukta į sąrašą

1 OWCT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00304758
$0.00304758$0.00304758
+9.40%1D
USD
One World Chain (OWCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:00:23(UTC+8)

One World Chain (OWCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00259843
$ 0.00259843$ 0.00259843
24 val. žemiausia
$ 0.00335096
$ 0.00335096$ 0.00335096
24 val. aukščiausia

$ 0.00259843
$ 0.00259843$ 0.00259843

$ 0.00335096
$ 0.00335096$ 0.00335096

$ 0.00381587
$ 0.00381587$ 0.00381587

$ 0
$ 0$ 0

-9.05%

+9.46%

-5.26%

-5.26%

One World Chain (OWCT) realiojo laiko kaina yra $0.00304758. Per pastarąsias 24 valandas OWCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00259843 iki aukščiausios $ 0.00335096 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OWCT kaina yra $ 0.00381587, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OWCT per pastarąją valandą pasikeitė -9.05%, per 24 valandas – +9.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

One World Chain (OWCT) rinkos informacija

$ 64.00K
$ 64.00K$ 64.00K

--
----

$ 64.00K
$ 64.00K$ 64.00K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Dabartinė One World Chain rinkos kapitalizacija yra $ 64.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OWCT apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.00K

One World Chain (OWCT) kainos istorija USD

Šiandienos One World Chain kainos pokytis į USD: $ +0.00026351.
One World Chain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021899998.
One World Chain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0031997837.
One World Chain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015084352137059923.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00026351+9.46%
30 dienų$ +0.0021899998+71.86%
60 dienų$ +0.0031997837+104.99%
90 dienų$ +0.0015084352137059923+98.00%

Kas yra One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

One World Chain (OWCT) išteklius

One World Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos One World Chain (OWCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų One World Chain (OWCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes One World Chain prognozes.

Peržiūrėkite One World Chain kainos prognozę dabar!

OWCT į vietos valiutas

One World Chain (OWCT) Tokenomika

Supratimas apie One World Chain (OWCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OWCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie One World Chain (OWCT)

Kiek One World Chain(OWCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OWCT kaina USD valiuta yra 0.00304758USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OWCT į USD kaina?
Dabartinė OWCT kaina USD valiuta yra $ 0.00304758. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra One World Chain rinkos kapitalizacija?
OWCT rinkos kapitalizacija yra $ 64.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OWCT apyvartoje?
OWCT apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OWCT kaina?
OWCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00381587USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OWCT kaina?
OWCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OWCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OWCT yra --USD.
Ar OWCT kaina šiais metais kils?
OWCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OWCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:00:23(UTC+8)

