OnChain Pepe 404 kaina (OCP404)
OnChain Pepe 404 (OCP404) realiojo laiko kaina yra $593.84. Per pastarąsias 24 valandas OCP404 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCP404 kaina yra $ 5,094.39, o žemiausia – $ 332.33.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCP404 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -5.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė OnChain Pepe 404 rinkos kapitalizacija yra $ 52.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCP404 apyvartoje yra 88.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 88.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.26K
Šiandienos OnChain Pepe 404 kainos pokytis į USD: $ 0.
OnChain Pepe 404 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -36.3494214720.
OnChain Pepe 404 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +65.7654046400.
OnChain Pepe 404 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -36.3494214720
|-6.12%
|60 dienų
|$ +65.7654046400
|+11.07%
|90 dienų
|$ 0
|--
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
