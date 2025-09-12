Daugiau apie OCP404

OCP404 Kainos informacija

OCP404 Oficiali svetainė

OCP404 Tokenomika

OCP404 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

OnChain Pepe 404 logotipas

OnChain Pepe 404 kaina (OCP404)

Neįtraukta į sąrašą

1 OCP404 į USD – tiesioginė kaina:

$593.84
$593.84$593.84
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
OnChain Pepe 404 (OCP404) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:59:55(UTC+8)

OnChain Pepe 404 (OCP404) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5,094.39
$ 5,094.39$ 5,094.39

$ 332.33
$ 332.33$ 332.33

--

--

-5.43%

-5.43%

OnChain Pepe 404 (OCP404) realiojo laiko kaina yra $593.84. Per pastarąsias 24 valandas OCP404 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCP404 kaina yra $ 5,094.39, o žemiausia – $ 332.33.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCP404 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -5.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OnChain Pepe 404 (OCP404) rinkos informacija

$ 52.26K
$ 52.26K$ 52.26K

--
----

$ 52.26K
$ 52.26K$ 52.26K

88.00
88.00 88.00

88.0
88.0 88.0

Dabartinė OnChain Pepe 404 rinkos kapitalizacija yra $ 52.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCP404 apyvartoje yra 88.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 88.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.26K

OnChain Pepe 404 (OCP404) kainos istorija USD

Šiandienos OnChain Pepe 404 kainos pokytis į USD: $ 0.
OnChain Pepe 404 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -36.3494214720.
OnChain Pepe 404 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +65.7654046400.
OnChain Pepe 404 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -36.3494214720-6.12%
60 dienų$ +65.7654046400+11.07%
90 dienų$ 0--

Kas yra OnChain Pepe 404 (OCP404)

88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

OnChain Pepe 404 (OCP404) išteklius

Oficiali svetainė

OnChain Pepe 404 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OnChain Pepe 404 (OCP404) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OnChain Pepe 404 (OCP404) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OnChain Pepe 404 prognozes.

Peržiūrėkite OnChain Pepe 404 kainos prognozę dabar!

OCP404 į vietos valiutas

OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomika

Supratimas apie OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCP404išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OnChain Pepe 404 (OCP404)

Kiek OnChain Pepe 404(OCP404) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCP404 kaina USD valiuta yra 593.84USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCP404 į USD kaina?
Dabartinė OCP404 kaina USD valiuta yra $ 593.84. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OnChain Pepe 404 rinkos kapitalizacija?
OCP404 rinkos kapitalizacija yra $ 52.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCP404 apyvartoje?
OCP404 apyvartoje yra 88.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCP404 kaina?
OCP404 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,094.39USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCP404 kaina?
OCP404 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 332.33USD.
Kokia yra OCP404 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCP404 yra --USD.
Ar OCP404 kaina šiais metais kils?
OCP404 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCP404 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:59:55(UTC+8)

OnChain Pepe 404 (OCP404) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.