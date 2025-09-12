Daugiau apie OLIVE

Olive Cash logotipas

Olive Cash kaina (OLIVE)

Neįtraukta į sąrašą

1 OLIVE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0008505
$0.0008505$0.0008505
+0.80%1D
mexc
USD
Olive Cash (OLIVE) kainos grafikas realiu laiku
Olive Cash (OLIVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+0.83%

+2.28%

+2.28%

Olive Cash (OLIVE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OLIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OLIVE kaina yra $ 1.6, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OLIVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Olive Cash (OLIVE) rinkos informacija

$ 44.90K
$ 44.90K$ 44.90K

--
----

$ 45.44K
$ 45.44K$ 45.44K

52.79M
52.79M 52.79M

53,426,667.64178616
53,426,667.64178616 53,426,667.64178616

Dabartinė Olive Cash rinkos kapitalizacija yra $ 44.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OLIVE apyvartoje yra 52.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 53426667.64178616. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.44K

Olive Cash (OLIVE) kainos istorija USD

Šiandienos Olive Cash kainos pokytis į USD: $ 0.
Olive Cash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Olive Cash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Olive Cash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.83%
30 dienų$ 0+8.97%
60 dienų$ 0+17.41%
90 dienų$ 0--

Kas yra Olive Cash (OLIVE)

OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.

Olive Cash (OLIVE) išteklius

Oficiali svetainė

Olive Cash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Olive Cash (OLIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Olive Cash (OLIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Olive Cash prognozes.

Peržiūrėkite Olive Cash kainos prognozę dabar!

OLIVE į vietos valiutas

Olive Cash (OLIVE) Tokenomika

Supratimas apie Olive Cash (OLIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OLIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Olive Cash (OLIVE)

Kiek Olive Cash(OLIVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OLIVE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OLIVE į USD kaina?
Dabartinė OLIVE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Olive Cash rinkos kapitalizacija?
OLIVE rinkos kapitalizacija yra $ 44.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OLIVE apyvartoje?
OLIVE apyvartoje yra 52.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OLIVE kaina?
OLIVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OLIVE kaina?
OLIVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OLIVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OLIVE yra --USD.
Ar OLIVE kaina šiais metais kils?
OLIVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OLIVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate.