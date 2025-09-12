Daugiau apie OK

Okcash kaina (OK)

1 OK į USD – tiesioginė kaina:

-60.00%1D
Okcash (OK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:07:32(UTC+8)

Okcash (OK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.01%

-60.00%

-27.87%

-27.87%

Okcash (OK) realiojo laiko kaina yra $0.00271042. Per pastarąsias 24 valandas OK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00271018 iki aukščiausios $ 0.00680639 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OK kaina yra $ 0.7685, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OK per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -60.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -27.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Okcash (OK) rinkos informacija

$ 242.21K
$ 242.21K$ 242.21K

$ 284.57K
$ 284.57K$ 284.57K

89.37M
89.37M 89.37M

105,000,000.0
105,000,000.0 105,000,000.0

Dabartinė Okcash rinkos kapitalizacija yra $ 242.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OK apyvartoje yra 89.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 105000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 284.57K

Okcash (OK) kainos istorija USD

Šiandienos Okcash kainos pokytis į USD: $ -0.004067240707813182.
Okcash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013813528.
Okcash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013022494.
Okcash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001838111267328723.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004067240707813182-60.00%
30 dienų$ -0.0013813528-50.96%
60 dienų$ -0.0013022494-48.04%
90 dienų$ -0.001838111267328723-40.41%

Kas yra Okcash (OK)

OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin).

Okcash (OK) išteklius

Okcash kainos prognozė (USD)

OK į vietos valiutas

Okcash (OK) Tokenomika

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Okcash (OK)

Kiek Okcash(OK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OK kaina USD valiuta yra 0.00271042USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OK į USD kaina?
Dabartinė OK kaina USD valiuta yra $ 0.00271042. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Okcash rinkos kapitalizacija?
OK rinkos kapitalizacija yra $ 242.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OK apyvartoje?
OK apyvartoje yra 89.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OK kaina?
OK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7685USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OK kaina?
OK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OK yra --USD.
Ar OK kaina šiais metais kils?
OK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:07:32(UTC+8)

Okcash (OK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

