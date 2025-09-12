Daugiau apie OK

okbet logotipas

okbet kaina (OK)

Neįtraukta į sąrašą

1 OK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00123672
-1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
okbet (OK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:22:45(UTC+8)

okbet (OK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00119639
24 val. žemiausia
$ 0.0016313
24 val. aukščiausia

$ 0.00119639
$ 0.0016313
$ 0.00405285
$ 0
-2.59%

-1.52%

-35.52%

-35.52%

okbet (OK) realiojo laiko kaina yra $0.00123672. Per pastarąsias 24 valandas OK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00119639 iki aukščiausios $ 0.0016313 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OK kaina yra $ 0.00405285, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OK per pastarąją valandą pasikeitė -2.59%, per 24 valandas – -1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

okbet (OK) rinkos informacija

$ 1.24M
--
$ 1.24M
999.91M
999,911,480.0502325
Dabartinė okbet rinkos kapitalizacija yra $ 1.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OK apyvartoje yra 999.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 999911480.0502325. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24M

okbet (OK) kainos istorija USD

Šiandienos okbet kainos pokytis į USD: $ 0.
okbet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0103223104.
okbet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0061088199.
okbet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010463304241614268.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.52%
30 dienų$ +0.0103223104+834.65%
60 dienų$ +0.0061088199+493.95%
90 dienų$ +0.0010463304241614268+549.57%

Kas yra okbet (OK)

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

okbet (OK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

okbet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos okbet (OK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų okbet (OK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes okbet prognozes.

Peržiūrėkite okbet kainos prognozę dabar!

OK į vietos valiutas

okbet (OK) Tokenomika

Supratimas apie okbet (OK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie okbet (OK)

Kiek okbet(OK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OK kaina USD valiuta yra 0.00123672USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OK į USD kaina?
Dabartinė OK kaina USD valiuta yra $ 0.00123672. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra okbet rinkos kapitalizacija?
OK rinkos kapitalizacija yra $ 1.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OK apyvartoje?
OK apyvartoje yra 999.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OK kaina?
OK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00405285USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OK kaina?
OK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OK yra --USD.
Ar OK kaina šiais metais kils?
OK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:22:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.