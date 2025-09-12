Oia Oia Cat kaina (OIACAT)
Oia Oia Cat (OIACAT) realiojo laiko kaina yra $0.00000809. Per pastarąsias 24 valandas OIACAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000077 iki aukščiausios $ 0.00000808 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OIACAT kaina yra $ 0.00034991, o žemiausia – $ 0.00000477.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OIACAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +4.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Oia Oia Cat rinkos kapitalizacija yra $ 8.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OIACAT apyvartoje yra 998.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 998876058.129483. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.07K
Šiandienos Oia Oia Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Oia Oia Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000030077.
Oia Oia Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000032488.
Oia Oia Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002960958259030795.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.09%
|30 dienų
|$ +0.0000030077
|+37.18%
|60 dienų
|$ +0.0000032488
|+40.16%
|90 dienų
|$ +0.000002960958259030795
|+57.73%
Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.
Supratimas apie Oia Oia Cat (OIACAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OIACATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
