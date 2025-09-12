Official Tiger King kaina (EXOTIC)
--
--
-5.18%
-5.18%
Official Tiger King (EXOTIC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EXOTIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EXOTIC kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EXOTIC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -5.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Official Tiger King rinkos kapitalizacija yra $ 14.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EXOTIC apyvartoje yra 399.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 499950113.273008. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.65K
Šiandienos Official Tiger King kainos pokytis į USD: $ 0.
Official Tiger King 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Official Tiger King 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Official Tiger King 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-26.99%
|60 dienų
|$ 0
|-21.06%
|90 dienų
|$ 0
|--
This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community.
Supratimas apie Official Tiger King (EXOTIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EXOTICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
