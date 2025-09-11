Daugiau apie OCN

Official Crypto Nostra logotipas

Official Crypto Nostra kaina (OCN)

Neįtraukta į sąrašą

1 OCN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00154176
-0.20%1D
mexc
USD
Official Crypto Nostra (OCN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:22:00(UTC+8)

Official Crypto Nostra (OCN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00151586
24 val. žemiausia
$ 0.00155021
24 val. aukščiausia

$ 0.00151586
$ 0.00155021
$ 0.00742022
$ 0.00151586
-0.14%

-0.25%

-9.67%

-9.67%

Official Crypto Nostra (OCN) realiojo laiko kaina yra $0.00154199. Per pastarąsias 24 valandas OCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00151586 iki aukščiausios $ 0.00155021 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCN kaina yra $ 0.00742022, o žemiausia – $ 0.00151586.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCN per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Official Crypto Nostra (OCN) rinkos informacija

$ 3.08M
--
$ 3.08M
2.00B
2,000,000,000.0
Dabartinė Official Crypto Nostra rinkos kapitalizacija yra $ 3.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCN apyvartoje yra 2.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.08M

Official Crypto Nostra (OCN) kainos istorija USD

Šiandienos Official Crypto Nostra kainos pokytis į USD: $ 0.
Official Crypto Nostra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007925825.
Official Crypto Nostra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009537703.
Official Crypto Nostra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033936364770639615.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.25%
30 dienų$ -0.0007925825-51.39%
60 dienų$ -0.0009537703-61.85%
90 dienų$ -0.0033936364770639615-68.75%

Kas yra Official Crypto Nostra (OCN)

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts

Official Crypto Nostra (OCN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Official Crypto Nostra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Official Crypto Nostra (OCN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Official Crypto Nostra (OCN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Official Crypto Nostra prognozes.

Peržiūrėkite Official Crypto Nostra kainos prognozę dabar!

OCN į vietos valiutas

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomika

Supratimas apie Official Crypto Nostra (OCN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Official Crypto Nostra (OCN)

Kiek Official Crypto Nostra(OCN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCN kaina USD valiuta yra 0.00154199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCN į USD kaina?
Dabartinė OCN kaina USD valiuta yra $ 0.00154199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Official Crypto Nostra rinkos kapitalizacija?
OCN rinkos kapitalizacija yra $ 3.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCN apyvartoje?
OCN apyvartoje yra 2.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCN kaina?
OCN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00742022USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCN kaina?
OCN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00151586USD.
Kokia yra OCN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCN yra --USD.
Ar OCN kaina šiais metais kils?
OCN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:22:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.