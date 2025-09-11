Official Crypto Nostra kaina (OCN)
Official Crypto Nostra (OCN) realiojo laiko kaina yra $0.00154199. Per pastarąsias 24 valandas OCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00151586 iki aukščiausios $ 0.00155021 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCN kaina yra $ 0.00742022, o žemiausia – $ 0.00151586.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCN per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Official Crypto Nostra rinkos kapitalizacija yra $ 3.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCN apyvartoje yra 2.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.08M
Šiandienos Official Crypto Nostra kainos pokytis į USD: $ 0.
Official Crypto Nostra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007925825.
Official Crypto Nostra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009537703.
Official Crypto Nostra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033936364770639615.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.25%
|30 dienų
|$ -0.0007925825
|-51.39%
|60 dienų
|$ -0.0009537703
|-61.85%
|90 dienų
|$ -0.0033936364770639615
|-68.75%
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.