OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Informacija

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

https://www.officialbtrump.com

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 64.67K
$ 64.67K
Bendra pasiūla:
$ 999.64M
$ 999.64M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.64M
$ 999.64M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 64.67K
$ 64.67K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00337666
$ 0.00337666
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BTRUMP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BTRUMP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BTRUMP tokenomiką, galite peržiūrėti BTRUMP tokeno kainą realiuoju laiku!

BTRUMP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BTRUMP? Mūsų BTRUMP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.