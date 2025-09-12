Daugiau apie OBVIOUS

OBVIOUS COIN logotipas

OBVIOUS COIN kaina (OBVIOUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 OBVIOUS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
OBVIOUS COIN (OBVIOUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:22:03(UTC+8)

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150196
$ 0.00150196$ 0.00150196

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

+1.11%

+11.17%

+11.17%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OBVIOUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBVIOUS kaina yra $ 0.00150196, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBVIOUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – +1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) rinkos informacija

$ 24.84K
$ 24.84K$ 24.84K

--
----

$ 24.84K
$ 24.84K$ 24.84K

999.69M
999.69M 999.69M

999,687,572.001959
999,687,572.001959 999,687,572.001959

Dabartinė OBVIOUS COIN rinkos kapitalizacija yra $ 24.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OBVIOUS apyvartoje yra 999.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 999687572.001959. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.84K

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) kainos istorija USD

Šiandienos OBVIOUS COIN kainos pokytis į USD: $ 0.
OBVIOUS COIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OBVIOUS COIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OBVIOUS COIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.11%
30 dienų$ 0+18.60%
60 dienų$ 0-52.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

this is an obvious play

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) išteklius

Oficiali svetainė

OBVIOUS COIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OBVIOUS COIN (OBVIOUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OBVIOUS COIN (OBVIOUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OBVIOUS COIN prognozes.

Peržiūrėkite OBVIOUS COIN kainos prognozę dabar!

OBVIOUS į vietos valiutas

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Tokenomika

Supratimas apie OBVIOUS COIN (OBVIOUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBVIOUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Kiek OBVIOUS COIN(OBVIOUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OBVIOUS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OBVIOUS į USD kaina?
Dabartinė OBVIOUS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OBVIOUS COIN rinkos kapitalizacija?
OBVIOUS rinkos kapitalizacija yra $ 24.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OBVIOUS apyvartoje?
OBVIOUS apyvartoje yra 999.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OBVIOUS kaina?
OBVIOUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00150196USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OBVIOUS kaina?
OBVIOUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OBVIOUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OBVIOUS yra --USD.
Ar OBVIOUS kaina šiais metais kils?
OBVIOUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OBVIOUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.