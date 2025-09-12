Daugiau apie OPK

Obi PNut Kenobi kaina (OPK)

1 OPK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019947
-7.80%1D
Obi PNut Kenobi (OPK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:21:56(UTC+8)

Obi PNut Kenobi (OPK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.04561382
$ 0
-0.82%

-7.81%

-1.72%

-1.72%

Obi PNut Kenobi (OPK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OPK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OPK kaina yra $ 0.04561382, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OPK per pastarąją valandą pasikeitė -0.82%, per 24 valandas – -7.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Obi PNut Kenobi (OPK) rinkos informacija

$ 199.32K
$ 199.32K$ 199.32K

--
----

$ 199.32K
$ 199.32K$ 199.32K

999.19M
999.19M 999.19M

999,194,525.721695
999,194,525.721695 999,194,525.721695

Dabartinė Obi PNut Kenobi rinkos kapitalizacija yra $ 199.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OPK apyvartoje yra 999.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 999194525.721695. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 199.32K

Obi PNut Kenobi (OPK) kainos istorija USD

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-7.81%
30 dienų$ 0-13.12%
60 dienų$ 0-13.40%
90 dienų$ 0--

Kas yra Obi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Obi PNut Kenobi (OPK) išteklius

Oficiali svetainė

Obi PNut Kenobi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Obi PNut Kenobi (OPK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Obi PNut Kenobi (OPK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Obi PNut Kenobi prognozes.

Peržiūrėkite Obi PNut Kenobi kainos prognozę dabar!

OPK į vietos valiutas

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomika

Supratimas apie Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OPKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Obi PNut Kenobi (OPK)

Kiek Obi PNut Kenobi(OPK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OPK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OPK į USD kaina?
Dabartinė OPK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Obi PNut Kenobi rinkos kapitalizacija?
OPK rinkos kapitalizacija yra $ 199.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OPK apyvartoje?
OPK apyvartoje yra 999.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OPK kaina?
OPK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04561382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OPK kaina?
OPK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OPK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OPK yra --USD.
Ar OPK kaina šiais metais kils?
OPK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OPK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Obi PNut Kenobi (OPK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

