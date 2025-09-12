Daugiau apie NYZO

Nyzo kaina (NYZO)

Neįtraukta į sąrašą

1 NYZO į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
USD
Nyzo (NYZO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:58(UTC+8)

Nyzo (NYZO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.01%

-0.03%

-3.32%

-3.32%

Nyzo (NYZO) realiojo laiko kaina yra $0.00802341. Per pastarąsias 24 valandas NYZO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00736155 iki aukščiausios $ 0.00806063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYZO kaina yra $ 1.59, o žemiausia – $ 0.00209566.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYZO per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nyzo (NYZO) rinkos informacija

$ 188.15K
$ 188.15K$ 188.15K

Dabartinė Nyzo rinkos kapitalizacija yra $ 188.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NYZO apyvartoje yra 23.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 802.57K

Nyzo (NYZO) kainos istorija USD

Šiandienos Nyzo kainos pokytis į USD: $ 0.
Nyzo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017534416.
Nyzo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009243361.
Nyzo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003382781812070222.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.03%
30 dienų$ +0.0017534416+21.85%
60 dienų$ +0.0009243361+11.52%
90 dienų$ +0.003382781812070222+72.89%

Kas yra Nyzo (NYZO)

Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.

Nyzo (NYZO) išteklius

Oficiali svetainė

Nyzo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nyzo (NYZO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nyzo (NYZO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nyzo prognozes.

Peržiūrėkite Nyzo kainos prognozę dabar!

NYZO į vietos valiutas

Nyzo (NYZO) Tokenomika

Supratimas apie Nyzo (NYZO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYZOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nyzo (NYZO)

Kiek Nyzo(NYZO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NYZO kaina USD valiuta yra 0.00802341USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NYZO į USD kaina?
Dabartinė NYZO kaina USD valiuta yra $ 0.00802341. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nyzo rinkos kapitalizacija?
NYZO rinkos kapitalizacija yra $ 188.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NYZO apyvartoje?
NYZO apyvartoje yra 23.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NYZO kaina?
NYZO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NYZO kaina?
NYZO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00209566USD.
Kokia yra NYZO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NYZO yra --USD.
Ar NYZO kaina šiais metais kils?
NYZO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NYZO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

