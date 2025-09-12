Daugiau apie NYXC

Nyxia AI logotipas

Nyxia AI kaina (NYXC)

Neįtraukta į sąrašą

1 NYXC į USD – tiesioginė kaina:

$0.01347798
$0.01347798
+18.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Nyxia AI (NYXC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:50(UTC+8)

Nyxia AI (NYXC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01138984
$ 0.01138984
24 val. žemiausia
$ 0.01359345
$ 0.01359345
24 val. aukščiausia

$ 0.01138984
$ 0.01138984

$ 0.01359345
$ 0.01359345

$ 0.475061
$ 0.475061

$ 0.00281098
$ 0.00281098

-0.45%

+18.33%

+12.90%

+12.90%

Nyxia AI (NYXC) realiojo laiko kaina yra $0.01347798. Per pastarąsias 24 valandas NYXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01138984 iki aukščiausios $ 0.01359345 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NYXC kaina yra $ 0.475061, o žemiausia – $ 0.00281098.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NYXC per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +18.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nyxia AI (NYXC) rinkos informacija

$ 134.78K
$ 134.78K

--
--

$ 134.78K
$ 134.78K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Dabartinė Nyxia AI rinkos kapitalizacija yra $ 134.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NYXC apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 134.78K

Nyxia AI (NYXC) kainos istorija USD

Šiandienos Nyxia AI kainos pokytis į USD: $ +0.00208814.
Nyxia AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0047344302.
Nyxia AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012585468.
Nyxia AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001721320785541322.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00208814+18.33%
30 dienų$ +0.0047344302+35.13%
60 dienų$ +0.0012585468+9.34%
90 dienų$ -0.001721320785541322-11.32%

Kas yra Nyxia AI (NYXC)

Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nyxia AI (NYXC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Nyxia AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nyxia AI (NYXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nyxia AI (NYXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nyxia AI prognozes.

Peržiūrėkite Nyxia AI kainos prognozę dabar!

NYXC į vietos valiutas

Nyxia AI (NYXC) Tokenomika

Supratimas apie Nyxia AI (NYXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NYXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nyxia AI (NYXC)

Kiek Nyxia AI(NYXC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NYXC kaina USD valiuta yra 0.01347798USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NYXC į USD kaina?
Dabartinė NYXC kaina USD valiuta yra $ 0.01347798. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nyxia AI rinkos kapitalizacija?
NYXC rinkos kapitalizacija yra $ 134.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NYXC apyvartoje?
NYXC apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NYXC kaina?
NYXC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.475061USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NYXC kaina?
NYXC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00281098USD.
Kokia yra NYXC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NYXC yra --USD.
Ar NYXC kaina šiais metais kils?
NYXC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NYXC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Nyxia AI (NYXC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

