Nummus Aeternitas kaina (NUMMUS)
+4.77%
+30.53%
+82.62%
+82.62%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) realiojo laiko kaina yra $0.02106465. Per pastarąsias 24 valandas NUMMUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01596699 iki aukščiausios $ 0.0207974 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUMMUS kaina yra $ 0.169721, o žemiausia – $ 0.00785804.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUMMUS per pastarąją valandą pasikeitė +4.77%, per 24 valandas – +30.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +82.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Nummus Aeternitas rinkos kapitalizacija yra $ 2.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NUMMUS apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.09M
Šiandienos Nummus Aeternitas kainos pokytis į USD: $ +0.00492715.
Nummus Aeternitas 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0054474701.
Nummus Aeternitas 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0138714975.
Nummus Aeternitas 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00492715
|+30.53%
|30 dienų
|$ -0.0054474701
|-25.86%
|60 dienų
|$ -0.0138714975
|-65.85%
|90 dienų
|$ 0
|--
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
