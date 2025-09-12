Daugiau apie NVM

NVM Kainos informacija

NVM Baltoji knyga

NVM Oficiali svetainė

NVM Tokenomika

NVM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Novem Pro logotipas

Novem Pro kaina (NVM)

Neįtraukta į sąrašą

1 NVM į USD – tiesioginė kaina:

$0.410567
$0.410567$0.410567
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Novem Pro (NVM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:33:15(UTC+8)

Novem Pro (NVM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.41047
$ 0.41047$ 0.41047
24 val. žemiausia
$ 0.410613
$ 0.410613$ 0.410613
24 val. aukščiausia

$ 0.41047
$ 0.41047$ 0.41047

$ 0.410613
$ 0.410613$ 0.410613

$ 0.973843
$ 0.973843$ 0.973843

$ 0.01890379
$ 0.01890379$ 0.01890379

-0.00%

+0.01%

+0.02%

+0.02%

Novem Pro (NVM) realiojo laiko kaina yra $0.410573. Per pastarąsias 24 valandas NVM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.41047 iki aukščiausios $ 0.410613 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NVM kaina yra $ 0.973843, o žemiausia – $ 0.01890379.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NVM per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Novem Pro (NVM) rinkos informacija

$ 94.14M
$ 94.14M$ 94.14M

--
----

$ 94.14M
$ 94.14M$ 94.14M

229.28M
229.28M 229.28M

229,278,148.6030311
229,278,148.6030311 229,278,148.6030311

Dabartinė Novem Pro rinkos kapitalizacija yra $ 94.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NVM apyvartoje yra 229.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 229278148.6030311. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.14M

Novem Pro (NVM) kainos istorija USD

Šiandienos Novem Pro kainos pokytis į USD: $ 0.
Novem Pro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002996361.
Novem Pro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0074465214.
Novem Pro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013841740662808.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ +0.0002996361+0.07%
60 dienų$ +0.0074465214+1.81%
90 dienų$ +0.0013841740662808+0.34%

Kas yra Novem Pro (NVM)

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Novem Pro (NVM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Novem Pro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Novem Pro (NVM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Novem Pro (NVM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Novem Pro prognozes.

Peržiūrėkite Novem Pro kainos prognozę dabar!

NVM į vietos valiutas

Novem Pro (NVM) Tokenomika

Supratimas apie Novem Pro (NVM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NVMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Novem Pro (NVM)

Kiek Novem Pro(NVM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NVM kaina USD valiuta yra 0.410573USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NVM į USD kaina?
Dabartinė NVM kaina USD valiuta yra $ 0.410573. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Novem Pro rinkos kapitalizacija?
NVM rinkos kapitalizacija yra $ 94.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NVM apyvartoje?
NVM apyvartoje yra 229.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NVM kaina?
NVM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.973843USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NVM kaina?
NVM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01890379USD.
Kokia yra NVM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NVM yra --USD.
Ar NVM kaina šiais metais kils?
NVM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NVM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:33:15(UTC+8)

Novem Pro (NVM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.