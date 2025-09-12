Daugiau apie AUDD

Novatti Australian Digital Dollar kaina (AUDD)

Neįtraukta į sąrašą

1 AUDD į USD – tiesioginė kaina:

$0.651989
+0.40%1D
mexc
USD
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kainos grafikas realiu laiku
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.645686
24 val. žemiausia
$ 0.660609
24 val. aukščiausia

$ 0.645686
$ 0.660609
$ 2.16
$ 0.36464
+0.13%

+0.47%

+3.18%

+3.18%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) realiojo laiko kaina yra $0.651851. Per pastarąsias 24 valandas AUDD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.645686 iki aukščiausios $ 0.660609 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUDD kaina yra $ 2.16, o žemiausia – $ 0.36464.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUDD per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) rinkos informacija

$ 165.90K
--
$ 165.90K
254.45K
254,451.297108
Dabartinė Novatti Australian Digital Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 165.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AUDD apyvartoje yra 254.45K vienetų, o bendras kiekis siekia 254451.297108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 165.90K

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kainos istorija USD

Šiandienos Novatti Australian Digital Dollar kainos pokytis į USD: $ +0.00306718.
Novatti Australian Digital Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0093948677.
Novatti Australian Digital Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0086528005.
Novatti Australian Digital Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0194211400146526.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00306718+0.47%
30 dienų$ -0.0093948677-1.44%
60 dienų$ -0.0086528005-1.32%
90 dienų$ +0.0194211400146526+3.07%

Kas yra Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) išteklius

Novatti Australian Digital Dollar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Novatti Australian Digital Dollar prognozes.

Peržiūrėkite Novatti Australian Digital Dollar kainos prognozę dabar!

AUDD į vietos valiutas

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Tokenomika

Supratimas apie Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUDDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Kiek Novatti Australian Digital Dollar(AUDD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AUDD kaina USD valiuta yra 0.651851USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AUDD į USD kaina?
Dabartinė AUDD kaina USD valiuta yra $ 0.651851. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Novatti Australian Digital Dollar rinkos kapitalizacija?
AUDD rinkos kapitalizacija yra $ 165.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AUDD apyvartoje?
AUDD apyvartoje yra 254.45KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AUDD kaina?
AUDD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.16USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AUDD kaina?
AUDD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.36464USD.
Kokia yra AUDD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AUDD yra --USD.
Ar AUDD kaina šiais metais kils?
AUDD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AUDD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.