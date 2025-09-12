Daugiau apie $SPACE

nounspace logotipas

nounspace kaina ($SPACE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $SPACE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00392816
+2.70%1D
mexc
USD
nounspace ($SPACE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:06:42(UTC+8)

nounspace ($SPACE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00375217
24 val. žemiausia
$ 0.00394257
24 val. aukščiausia

$ 0.00375217
$ 0.00394257
$ 0.0445513
$ 0.00302396
+0.38%

+2.70%

+17.29%

+17.29%

nounspace ($SPACE) realiojo laiko kaina yra $0.00392816. Per pastarąsias 24 valandas $SPACE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00375217 iki aukščiausios $ 0.00394257 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $SPACE kaina yra $ 0.0445513, o žemiausia – $ 0.00302396.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $SPACE per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +2.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

nounspace ($SPACE) rinkos informacija

$ 406.73K
--
$ 406.73K
103.62M
103,615,483.0118305
Dabartinė nounspace rinkos kapitalizacija yra $ 406.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $SPACE apyvartoje yra 103.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 103615483.0118305. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.73K

nounspace ($SPACE) kainos istorija USD

Šiandienos nounspace kainos pokytis į USD: $ +0.00010345.
nounspace 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011583295.
nounspace 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009438614.
nounspace 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00034142661299342.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010345+2.70%
30 dienų$ -0.0011583295-29.48%
60 dienų$ -0.0009438614-24.02%
90 dienų$ -0.00034142661299342-7.99%

Kas yra nounspace ($SPACE)

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

nounspace ($SPACE) išteklius

Oficiali svetainė

nounspace kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos nounspace ($SPACE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų nounspace ($SPACE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes nounspace prognozes.

Peržiūrėkite nounspace kainos prognozę dabar!

$SPACE į vietos valiutas

nounspace ($SPACE) Tokenomika

Supratimas apie nounspace ($SPACE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $SPACEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie nounspace ($SPACE)

Kiek nounspace($SPACE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $SPACE kaina USD valiuta yra 0.00392816USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $SPACE į USD kaina?
Dabartinė $SPACE kaina USD valiuta yra $ 0.00392816. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra nounspace rinkos kapitalizacija?
$SPACE rinkos kapitalizacija yra $ 406.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $SPACE apyvartoje?
$SPACE apyvartoje yra 103.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $SPACE kaina?
$SPACE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0445513USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $SPACE kaina?
$SPACE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00302396USD.
Kokia yra $SPACE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $SPACE yra --USD.
Ar $SPACE kaina šiais metais kils?
$SPACE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $SPACE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
nounspace ($SPACE) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.