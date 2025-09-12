Daugiau apie NOTE

Notional Finance logotipas

Notional Finance kaina (NOTE)

Neįtraukta į sąrašą

1 NOTE į USD – tiesioginė kaina:

$0.04274008
$0.04274008$0.04274008
+1.50%1D
USD
Notional Finance (NOTE) kainos grafikas realiu laiku
Notional Finance (NOTE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04203245
$ 0.04203245$ 0.04203245
24 val. žemiausia
$ 0.04283622
$ 0.04283622$ 0.04283622
24 val. aukščiausia

$ 0.04203245
$ 0.04203245$ 0.04203245

$ 0.04283622
$ 0.04283622$ 0.04283622

$ 23.42
$ 23.42$ 23.42

$ 0.01063645
$ 0.01063645$ 0.01063645

--

+1.57%

-12.82%

-12.82%

Notional Finance (NOTE) realiojo laiko kaina yra $0.04274008. Per pastarąsias 24 valandas NOTE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04203245 iki aukščiausios $ 0.04283622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOTE kaina yra $ 23.42, o žemiausia – $ 0.01063645.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOTE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Notional Finance (NOTE) rinkos informacija

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

--
----

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

47.03M
47.03M 47.03M

97,740,796.38072482
97,740,796.38072482 97,740,796.38072482

Dabartinė Notional Finance rinkos kapitalizacija yra $ 2.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOTE apyvartoje yra 47.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 97740796.38072482. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.18M

Notional Finance (NOTE) kainos istorija USD

Šiandienos Notional Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00066245.
Notional Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0025225366.
Notional Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0235382570.
Notional Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.021532935324955063.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00066245+1.57%
30 dienų$ -0.0025225366-5.90%
60 dienų$ +0.0235382570+55.07%
90 dienų$ +0.021532935324955063+101.54%

Kas yra Notional Finance (NOTE)

Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.

Notional Finance (NOTE) išteklius

Oficiali svetainė

Notional Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Notional Finance (NOTE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Notional Finance (NOTE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Notional Finance prognozes.

Peržiūrėkite Notional Finance kainos prognozę dabar!

NOTE į vietos valiutas

Notional Finance (NOTE) Tokenomika

Supratimas apie Notional Finance (NOTE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOTEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Notional Finance (NOTE)

Kiek Notional Finance(NOTE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOTE kaina USD valiuta yra 0.04274008USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOTE į USD kaina?
Dabartinė NOTE kaina USD valiuta yra $ 0.04274008. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Notional Finance rinkos kapitalizacija?
NOTE rinkos kapitalizacija yra $ 2.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOTE apyvartoje?
NOTE apyvartoje yra 47.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOTE kaina?
NOTE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 23.42USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOTE kaina?
NOTE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01063645USD.
Kokia yra NOTE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOTE yra --USD.
Ar NOTE kaina šiais metais kils?
NOTE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOTE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
