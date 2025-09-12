Notional Finance kaina (NOTE)
Notional Finance (NOTE) realiojo laiko kaina yra $0.04274008. Per pastarąsias 24 valandas NOTE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04203245 iki aukščiausios $ 0.04283622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOTE kaina yra $ 23.42, o žemiausia – $ 0.01063645.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOTE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Notional Finance rinkos kapitalizacija yra $ 2.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOTE apyvartoje yra 47.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 97740796.38072482. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.18M
Šiandienos Notional Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00066245.
Notional Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0025225366.
Notional Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0235382570.
Notional Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.021532935324955063.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00066245
|+1.57%
|30 dienų
|$ -0.0025225366
|-5.90%
|60 dienų
|$ +0.0235382570
|+55.07%
|90 dienų
|$ +0.021532935324955063
|+101.54%
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
